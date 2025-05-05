Ямальчанка за деньги прописывала у себя граждан Киргизии и Белоруссии

Жительница Губкинского за деньги ставила на миграционный учет иностранцев.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, ямальчанка признана виновной по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По версии следствия, женщина, не намереваясь предоставлять жилое помещение для проживания иностранным гражданам, дала согласие на постановку на миграционный учет по месту пребывания граждан Республик Кыргызстан и Беларусь.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Салехард, Елена Васильева

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