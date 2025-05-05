Сняты ограничения с аэропорта в Надыме

Аэропорт Надым возобновил прием и вылет самолетов в 12:21 по местному времени. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», – отмечается в сообщении Росавиации.
Напомним, что Росавиация закрыла аэропорт сегодня в 10 утра по местному времени. За это время рейс, направлявшийся в Надым, пришлось перенаправить на запасной аэродром. в самом аэропрту на ылет было задержано 4 рейса.
О причинах введения ограничний ничего не сообщается.
Надым, Елена Васильева
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