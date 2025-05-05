Семья в оленьей упряжке провалилась под лед

На Ямале спасатели помогли семье, которая на оленьей упряжке ехала по своим делам и провалилась под лед.

Как сообщает пресс-служба «Ямалспаса», инцидент произошел 3 мая по дороге из Салехарда в поселок Октябрьский. Спасатели на аэролодке выехали к месту происшествия. Через некоторое время они обнаружили граждан и доставили их на берег со стороны поселка Октябрьский. Помощь медикам никому из семьи не понадобилась.

Салехард, Елена Васильева

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