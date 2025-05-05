Семья в оленьей упряжке провалилась под лед

На Ямале спасатели помогли семье, которая на оленьей упряжке ехала по своим делам и провалилась под лед.
Как сообщает пресс-служба «Ямалспаса», инцидент произошел 3 мая по дороге из Салехарда в поселок Октябрьский. Спасатели на аэролодке выехали к месту происшествия. Через некоторое время они обнаружили граждан и доставили их на берег со стороны поселка Октябрьский. Помощь медикам никому из семьи не понадобилась.
Салехард, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»