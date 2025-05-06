В Салехарде 7 мая будет общегородской субботник

В Салехарде в посений рабочий день трехдневной праздничной недели намерены провести общегородской субботник, Об этом сообщил в социальных сетях глава города Алексей Титовский.

«Салехардцы, в преддверии празднования 80-летия Великой Победы проведем общегородской субботник. Приглашаю к участию все трудовые коллективы и неравнодушных горожан! Общегородской субботник начнется 7 мая в 14:00. Присоединяйтесь!» – сообщил в своем telegram-канале Алексей Титовский.

Порядок будет наводиться на улицах, в парках, скверах. Особое внимание уделят местам проведения праздника и дворам, где живут ветераны.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube