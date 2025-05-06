С 12 мая в Салехарде запрещено выходить и выезжать на лед

С 12 мая в Салехарде в связи с весенним таянием льда запрещено выходить на водоемы и реки, Распоряжение об этом подпсал глава города Алексей Титовский.

Отметим, что с приходом фактический весны аналогичные постановления подписываются и в других территориях Ямала. Вскрытие Оби в регионе ожидается к середине-концу мая, голова ледохода пока находится на территории соседнего ХМАО.

Согласно постановлению Титовского, запрет выхода на лед и выезда на него техники будет действовать с 12 по 31 мая 2025. Исключение будет сделано только для специальных транспортных средств оперативных служб и транспортных средств, конструктивно предназначенных для преодоления водных объектов и оборудованных для данных целей в соответствии с законодательством РФ.

Управлению по делам ГО и ЧС поручено информировать население об опасности и ответственности за нарушение запрета. Также службы проверят предупредительные знаки и организуют мониторинг потенциально опасных мест.

За выход на лед нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Владельцы транспортных средств заплатят от 2000 до 10 000 рублей.

Салехард, Елена Васильева

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