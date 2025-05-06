В Ноябрьске ищут трех пропавших девочек

В Ноябрьске ведутся поиски трех школьниц, которые накануне не вернулись домой.

В Единой диспетчерской службе города распространяется следующая информация: ОМВД России по Ноябрьску устанавливает местонахождение Скорпан Ангелины Андреевны 20.09.2011 года рождения, Мамедовой Фатимы Мурад Кызы 02.09.2010 года рождения, Джабаровой Розы Шухратовна 24.09.2012 года рождения. Фатима Мамедова ростом 165 см, волосы черные, телосложение худощавое. Одета в черные джинсы, сине-красную спортивную кофту с лампасами, бежевые ботинки. Ангелина Скорпан с таким же ростом, среднего телосложения и темно-рыжими волосами. Одета в черную куртку, черные широкие штаны и светло-бежевые кроссовки. Полиция также ищет Джабарову Розу. Ее рост составляет 160-165 см, волосы черные, телосложение среднее. Была одета в черные куртку, штаны и ботинки.

Всех, кто знает о том, где сейчас находятся девочки или видел их, просят сообщат в правоохранительные органы.

Ноябрьск, Елена Васильева

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