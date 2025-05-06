Работнику ООО «Ямалстройсервисавто» десять месяцев не платили зарплату

Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку в ООО «Ямалстройсервисавто».

Установлено, что в организации работнику не выплачивалась заработная плата на протяжении 10 месяцев, в связи с чем образовалась задолженность более 600 тысяч рублей.

При этом у работодателя имелась финансовая возможность для оплаты труда, но денежные средства расходовались на иные цели.

На основании материалов прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из иной личной заинтересованности).

Расследование уголовного дела взято на контроль прокурором города, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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