Ямалец, убивший из ружья одного собутыльника и ранивший другого, получил 15 лет в колонии

На Ямале суд вынес приговор мужчине, который обвинялся сразу в нескольких преступлениях: нанесение побоев, хищение оружия и боеприпасов, убийство и покушение на убийство нескольких лиц.

Как сообщили «Новом Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ноябре прошлого года группа приятелей распивала спиртные напитки на территории Приуральского района. В ходе возникшей ссоры осужденный нанес несколько ударов кулаком в лицо одного из потерпевших. Однако это преступника не остановило – он взял из припаркованного рядом автомобиля ружье с патронами, застрелил потерпевшего и произвел выстрелы в палатку с четырьмя людьми, тяжело ранив одного из них.

В соответствии с позицией прокурора c учетом особо опасного рецидива суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Салехард, Елена Васильева

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