На Ямале сегодня действует штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение действует сегодня на Ямале. Как сообщает управление регионального МЧС, в Шурышкарском, Ямальском, Тазовском района прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, местами он может достигать 22 метров в секунду. В связи с этим в МЧС призывают граждан быть бдительными, проявлять осторожность и внимательность, не находиться рядом с деревьями и конструкциями, которые может сорвать ветер, В случае возникновения ЧС необходимо звонить в оперативные службы по номеру 112.

Салехард, Елена Васильева

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