Аэропорты Ямала работают со сбоями в расписании

На Ямале продолжаются задержки рейсов, связанные с ограничениями, введенными ранее в аэропортах России, Как сообщает в своем тг-канале авиакомпания «Ямал», вводом временных отключений 7 мая на прилет и вылет воздушных судов в аэропортах связи Москвы задержаны на вылете рейсов из/в города ЯНАО. «Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», – напомнили в компании-перевозчике.

Пассажирам рекомендуют следить за изменениями в статусе своих рейсов с помощью онлайн-табло.

Напмним, что в ночь на 7 мая в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский вводились ограничения – в связи с введением плана «Ковер». Средствами ПВО велась ликвидация беспилотников, направленных на Московский регион ВСУ. Ближе к утру ограничения в московских аэропортах были сняты, но произошел существенный сбой в расписании, некоторые рейсы пришлось отменить, другие – сместить. Очевидцы сообщают, что аэропорты Москвы переполнены пассажирами.

Салехард, Елена Васильева

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