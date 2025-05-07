На Ямале спасли мужчину, который уехал на снегоходе и потерялся

На Ямале спасатели спасли мужчину, который уехал на снегоходе и потерялся.

Как сообщает «Ямалспас», 7 мая в 07:28 поступило телефонное сообщение от гражданки С. Она просила оказать содействие в поиске ее сына гражданина Д., который 06.05.2025 выехал из села Аксарка в Панаевск на снегоходе «Буран».

На поиски пропавшего из села Яр-Сале выдвинулась оперативная группа «Ямалспаса». Два специалиста на аэролодке вскоре нашли мужчину живым. Спасатели сопроводили его до села Панаевск.

Салехард, Елена Васильева

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