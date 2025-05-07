Ямалец купил в Интернете наркотики и получил 8 месяцев колонии строгого режима

Прокуратура Салехарда поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

Установлено, что в январе 2025 года мужчина забрал из тайника в СНТ «Север» заказанные в Интернете наркотики массой 0,6 гр, после чего с ними был задержан сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев колонии строгого режима, сообщили «Новом Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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