Водитель, наехавший на ребенка на пешеходном переходе, заплатит компенсацию

Прокуратура Лабытнанги провела проверку по обращению законного представителя ребенка, пострадавшего в ДТП.

Установлено, что в августе 2024 года местный житель при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не выбрал безопасную скорость движения транспортного средства, не уступил дорогу пешеходу, пользующимся преимуществом в движении, и допустил на наезд на ребенка. Ему был причинен вред здоровью средней тяжести.

С целью защиты прав ребенка прокуратурой города направлен в суд иск о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда.

Решением Лабытнангского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены, с виновника ДТП взыскано 200 тысяч рублей.

Судебное решение виновником исполнено, денежные средства в размере перечислены законному представителю пострадавшего ребенка.

Салехард, Елена Васильева

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