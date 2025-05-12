Житель Краснодарского края давал взятки сотрудникам ГАИ

На Ямале житель Краснодарского края обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий, в значительном размере).

По версии следствия в период с октября 2023 года по февраль 2024 года фигурант, выступая в роли посредника, передал взятки в размере 80 000 рублей и 45 000 рублей соответственно от жителей города Новый Уренгой сотрудникам ГАИ. Они должны были за это помочь при сдаче экзамена на право управления транспортными средствами категории «В».

Обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Уголовное дело расследовано следователями СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу и направлено прокурором в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

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