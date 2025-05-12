На промбазе две пьяных мужчин убили одного человека и покушались на жизни еще двоих

В Ноябрьске двое мужчин пойдут под суд за одно убийство, а также угрозы убийство и покушение на него же, Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в Ноябрьске 20 сентября 2024 года на территории промышленной базы предприятия, один из фигурантов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с коллегой, толкнул его в грудь. Мужчина упал, ударился головой об угол стола и умер на месте.

После совершенного преступления, 31-летний обвиняемый, действуя совместно с другим работником этой организации, в ходе ссоры, нанесли мастеру предприятия множественные удары руками по голове и туловищу. Когда потерпевший попытался скрыться от злоумышленников, последние догнали мужчину и повалили на землю. Один из них начал душить пострадавшего, а второй продолжил избивать его, высказывая угрозы убийством. Однако потерпевший смог оказать сопротивление и ему на помощь пришел товарищ.

Но и это обвиняемых не остановило: по-прежнему будучи пьяными, они вступили в ссору с другим работником этой организации, которому нанесли более 20 ударов руками и ногами по голове и туловищу, высказывая ему угрозы убийством. В результате их преступных действий, пострадавшему причинены множественные телесные повреждения.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину двух мужчин в совершенных преступлениях, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ноябрьск, Елена Васильева

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