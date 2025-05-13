УК заплатит ребенку 200 тысяч рублей за металлический щит, который упал ему на голову

В Новом Уренгое управляющая компания заплатит за травму, которая была нанесена ребенку по ее вине.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, речь идет об ООО «УК «Уютный север»,а инцидент случился в многоквартирном доме 1/8 мкр. Мирный.

Установлено, что в результате ненадлежащего выполнения компанией обязательств по содержанию общего домового имущества, 23.02.2025 при падении в подъезде металлического щита, закрывающего провода, пятилетний ребенок получил травму головы и был доставлен в больницу.

Действуя в интересах несовершеннолетнего, прокурор обратился с иском в суд о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, с управляющей компании в пользу ребенка взыскана компенсация в размере 200 тыс. рублей.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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