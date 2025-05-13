На Ямале с начала года многодетные семьи купили почти 6 тысяч льготных авиабилетов

Почти шесть тысяч авиабилетов приобрели многодетные семьи на Ямале с начала года. Чаще всего льготной программой северяне пользовались при перелетах из Салехарда в Тюмень, Сочи, Москву и из Нового Уренгоя в Москву и Сочи. Всего за первые четыре месяца ямальские семьи с тремя и более детьми приобрели 5721 авиабилет, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Напомним, что мера поддержки в виде льготных билетов запущена губернатором округа Дмитрием Артюховым в 2019 году. Она дает возможность приобрести авиабилеты для детей из многодетных семей по льготной цене – 2 500 рублей. Воспользоваться ей могут ямальцы до 23 лет, которые учатся на очных отделениях в средних специальных или высших учебных заведениях страны. Исключение составляют вступившие в брак. Применить льготу можно один раз в год.

Число участников программы растет – в первый год ямальцы воспользовались ей больше восьми тысяч раз, а в 2024 году по льготной программе оформили уже свыше 27 тысяч билетов. Всего за время действия программы ямальские семьи приобрели более 115 тысяч билетов. В 2025 году льготная программа действует на 35 межрегиональных направлениях.

Отметим, что Ямал стал первым регионом страны, который ввел специальный льготный тариф для детей из многодетных семей. Для его реализации был разработан уникальный онлайн-сервис, аналогов которому нет в России. Он автоматически проверяет право семьи на льготный тариф, предоставлять подтверждающие документы не нужно.

Напомним, что во время прямой линии в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил предоставлять авиакомпаниям скидку 50% на перелеты для детей возрастом до 12 лет. На регулярных рейсах авиакомпании Ямал такая скидка уже действовала, и в дальнейшем будет предоставляться всем юным пассажирам.

В сентябре прошлого года на рейсах ямальской авиакомпании начала действовать программа лояльности «Морошка», которая также позволяет семьям сэкономить на перелетах. Она доступна для жителей округа с постоянной регистрацией и подключением к Единой карте жителя Ямала. За год ямальцы могут совершить со скидкой четыре перелета в 11 городов России.

Для максимальной экономии путешественники могут комбинировать льготные программы. Например, семья с тремя детьми старше 12 лет на рейсе Салехард – Сочи может сэкономить до 21 315 рублей в одну сторону. Для этого взрослым нужно приобрести билеты по «Морошке», а детям – по программе для многодетных семей.

Москва, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube