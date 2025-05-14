В Новом Уренгое по подозрению в педофилии задержан учитель физкультуры

Скандал в Новом Уренгое – по подозрению в педофилии задержан учитель физкультуры. Материалы дела уже переданы в Следственный комитет, сообщили изданию «Север-Пресс» в УМВД по ЯНАО.

«По 91 УПК задержан. За один день материал отработан и передан в Следственный комитет», – отметили в УМВД по ЯНАО. Следователи воздержались от комментариев.

Информация о подозреваемом попала в соцсети, сообщает «Север-Пресс». В городском сообществе ВК «Подслушано Новый Уренгой» появилось видео, где якобы отец пострадавшей рассказывает о случившемся.

«Ребята, может, кто-то его знает. Этот человек – педофил. Писал моей дочке в пять утра. Она вышла в подъезд, и он катался с ней в лифте, пытался целовать. Я его поймал, применил физическую силу. Он работает учителем физкультуры в школе», – говорится в видеозаписи.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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