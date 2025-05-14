Частная фирма незаконно складировала на государственной земле свои стройматериалы

Прокуратура Приуральского района провела проверку соблюдения ООО «Энергопрогресс Приуралья» требований законодательства при распоряжении земельным участком, находящимся в государственной собственности.

Установлено, что департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа предоставил департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа земельный участок. Однако на нем ООО «Энергопрогресс Приуралья» складировал без разрешения балки и строительные материалы.

По постановлению прокурора района должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по статье 7.1 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Салехард, Елена Васильева

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