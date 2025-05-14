Прокуратура наказала коммунальщико Надыма за плохую уборку города зимой

Надымской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения по содержанию автомобильных дорог в зимний период. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе надзорного органа, в ходе проверки было установлено, что состояние дорог в городе Надым не отвечало предъявляемым требованиям закона. На отдельных участках, в том числе в жилых зонах, имелась наледь, что негативно сказывалось на безопасности дорожного движения.

С целью устранения выявленных нарушений директору МКУ «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством» были внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Кроме того, по постановлению городского прокурора директор муниципального учреждения дважды привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму в 40 000 рублей.

Надым, Елена Васильева

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