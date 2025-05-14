На трассе Надым – Салехард вводят реверс на участке с 1015 по 1020 км

На трассе Надым – Салехард в связи с ремонтными работами вводится реверсивное движение. Как сообщает Дептранс ЯНАО, подрядчик снимает на участке с 1015 км по 1020 км старый асфальт, укрепит земляное покрытие и сделает новое асфальтовое покрытие, проведет работы по укреплению обочин, откосов и так далее.

На время проведения дорожных работ будут выставлен соответствующие знаки и светофоры. Водителей просят с пониманием отнестись к происходящему и нарушать ПДД.

Салехард, Елена Васильева

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