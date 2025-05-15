На Ямале утвердили перечень подарков для молодых мам

На Ямале утвердили перечень товаров, которые войдут в подарочный комплект «Ямальской маме». Как сообщи «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, в наборе будут 28 нужных для будущей мамы вещей и средств личной гигиены. Начать выдавать подарок планируют 7 октября в День беременных. Получить его смогут женщины, поступающие в перинатальные центры и родильные отделения округа.

Среди принадлежностей – халат-кимоно, две сорочки для кормления, полотенца, носки, тапочки, лактационные вкладыши, послеродовое белье, компрессионные бинты и косметичка с наполнением. В нее войдут гель для душа, шампунь, расческа, влажные салфетки, бальзам для губ, набор для чистки зубов, увлажняющий крем и масло. Все это упаковано в удобную сумку. Стоимость такого набора составит 17 тысяч рублей.

«Очень важно поддержать женщин в этот ответственный период, поэтому предусмотрели полный набор – от косметических принадлежностей до удобной одежды. Утвердили состав подарочного комплекта, в него войдет 28 предметов. Начнем выдавать их уже осенью, чтобы каждая ямальская мама чувствовала себя спокойно и была сконцентрирована на заботе о младенце», – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Чтобы учесть потребности будущих мам, первый заместитель губернатора Ямала Ирина Новоселова встретилась с ними в перинатальном центре окружной больницы. По итогам обсуждения список необходимых вещей скорректировали.

Дистанционно к обсуждению набора по видеоконференцсвязи присоединилась жительница Губкинского Любовь Петовраджи. Северянка принимала участие в Честном маршруте в 2024 году. В ее семье недавно появился малыш. Любовь оставила сообщение в комментариях к посту губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, где предложила новую меру поддержки для будущих мам. Ее предложение было поддержано.

Комплект для будущей мамы станет дополнением к коробке «Малышу Ямала». Мера поддержки действует в регионе седьмой год, неоднократно ее дополняли по просьбам мам, она хорошо себя зарекомендовала и всегда получает хорошие отклики у семей. Выдано свыше 34,5 тысячи подарков. Для ямальских семей, ранее получивших меру поддержки, с 1 марта 2023 года выдается электронный сертификат на покупку детских принадлежностей. За этот период выдано свыше 4 500 сертификатов.

Салехард, Елена Васильева

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