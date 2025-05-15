Ямальским врачам платят больше всех в УрФО

Врач Ямала получают самые большие зарплаты в УрФО. Речь идет о сумме более 155 тысяч рублей, выяснили аналитики hh.ru.

«Наиболее высокие заработные платы врачам на Урале предлагают в этом году в ЯНАО. Медиана зарплатных предложений – 155 300 рублей», – сообщила пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

На втором месте после Ямала по уровню зарплат для врачей – Югра. Там речь идет в среднем о 122 600 рублей. За Югрой идет Тюменская область – примерно 97 тысяч. Четвертое место занимает Свердловская область – 94 500 рублей, Челябинская область за труд медиков платит 84 600 рублей. Самые низкие зарплаты на Урале у врачей, работающих в Курганской области – 80 800 рублей.

Салехард, Елена Васильева

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