Челябинский комбинат займётся на Ямале промышленным туризмом

Челябинский комбинат будет благоустраивать посёлок Харп и займётся промышленным туризмом, так как разрабатывает рядом месторождение хромовых руд. Об этом сообщили в правительстве Ямала по итогам встречи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и гендиректора «Челябинский электрометаллургический комбинат» Анатолия Бровко. Встреча прошла в Москве.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве до 2028 года.

«ЧЭМК достаточно давно работает в округе, разрабатывая месторождение хромовых руд «Центральное» в посёлке Харп. А в прошлом году мы приобрели лицензию на разработку месторождения «Западное», что позволяет создать нам полноценный рудный кластер на Полярном Урале, поскольку развитие собственной сырьевой базы – наш приоритет и стратегическая цель», – заявил г-н Бровко, которого цитируют в пресс-службе правительства ЯНАО.

Комбинат обещает ликвидировать 21 объект и рекультивировать земли в упразднённом посёлке Полярный, продолжив начатую в 2022 году волонтёрскую программу по очистке заброшенной территории.

Что касается туризма, то ЧЭМК сообщил, что «производственные объекты комбината на живописном Полярном Урале могут войти в новые туристические маршруты».

Приуральский район, Наталья Ефремова

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