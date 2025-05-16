Власти Ямала выделили миллионы на модульный дом и баню в туристическом месте

Власти Ямала дадут 24 млн рублей для обустройства модульного дома и бани на туристическом объекте «Кордон Морозова». Средства получит «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения». Об этом сообщается в документе на сайте правительства ЯНАО.

На кордоне, который расположен в природном парке, обустроены корали с овцебыками. Смотреть на них и возят туристов. Баня и домик нужны для того, очевидно, чтобы люди могли там остановиться на ночёвку.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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