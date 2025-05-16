В Новом Уренгое после информации об учителе-педофиле ребёнка показали психологу

В Новом Уренгое учителя подопревают в педофилии. В местных группах в соцсетях появилось адиосообщение одного из жителей, который сообщил, что увидел переписку учителя с дочкой и поймал его с поличным, когда тот выходил из лифта с его ребёнком.

«В 5 утра написал дочке, она вышла в подъезд. Завёл её в лифт, катал её в лифте, что-то говорил, пытался поцеловать», – сообщил новоуренгоец.

В пресс-службе окружного главка «Комсомольской правды – Ямал» рассказали, что к ним поступила такая информация, мужчина был задержан по ст. 91 УПК РФ. «Мужчина задержан по статье 91 УПК РФ (подразумевает задержание подозреваемого на срок до 48 часов). В данный момент материал передан в следственный комитет. Теперь комментировать данный случай уполномочены только его сотрудники», – озвучили в ведомстве.

В департаменте образования Ямала агентству «Новый День» сообщили, что школьнице и её семье предоставлена помощь квалифицированного психолога.

Педагог работает в школе «Перспектива».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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