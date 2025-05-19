14 тысяч ямальских детей примут участие в спецрограмме «Лед и вода»

Юные ямальцы получат сертификаты по итогам обучения плаванию и катанию на коньках. В рамках реализации межведомственной программы «Ямал – лучшая территория детства» в новом учебном году планируется охватить занятиями более 14 тысяч детей округа.

Напомним, что о старте программы по освоению базовых спортивных навыков объявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада в 2024 году. В мае этого года у программы появилось название «Лед и вода».

В рамках проекта в прошлом году плаванием занимались свыше 11 тысяч школьников, катанием на коньках – порядка 2,5 тысячи детей. Проект стал важным шагом в развитии массового детского спорта на Ямале и формировании здорового поколения, отмечают в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Для возрастной группы 5-7 лет предусмотрено двухступенчатое обучение плаванию. Программа разработана с учетом нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Дети 8-10 лет освоят техники катания на коньках, включая скольжение и торможение, с последующим тестированием полученных навыков.

«Это важный шаг в развитии детского спорта на Ямале. Мы не просто обучаем детей плаванию и катанию на коньках – мы создаем систему массового вовлечения в спорт с самого раннего возраста. Особенность программы в ее комплексном подходе. Уверен, что «Лед и вода» станет основой развития спорта и позволит выявить новые таланты для сборных команд Ямала», – отметил директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Александр Кусенко.

Ребята получат сертификаты, подтверждающие полученный навык по плаванию и катанию на коньках.

Программа успешно прошла экспертизу в Центре спортивной подготовки сборных команд Алтайского края и Региональном институте развития образования. Положительную рецензию проекту дал Эдуард Абрамов, доцент высшей школы физической культуры и спорта Югорского государственного университета.

Салехард, Елена Васильева

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