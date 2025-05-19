На Ямале охотники провалились под лед на снегоходе

На Ямале спасатели оказали помощь охотникам, которые провалились под лед на снегоходе. Как сообщает единая диспетчерская служба Приуралья, ЧП произошло в 15 км от Паюты.

Четыре спасателя выехали из Харпа на поиски. Позже выяснилось, что на снегоходе ехали двое мужчин. Они отправились из Паюты на охоту, но не добрались до места назначения. Северяне самостоятельно выбрались из-подо льда и стали дожидаться спасателей. Однако до их приезда неудавшихся охотников обнаружил проезжавший мимо местный житель. В диспетчерской службе рассказали, что мужчин переодели в сухую одежду и отправили в Салехард, помощь врачей пострадавшим не потребовалась, сообщают ямальские СМИ.

Салехард, Елена Васильева

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