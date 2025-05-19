В Тарко-Сале строят пятиэтажку для расселения людей из ветхого жилья

В Тарко-Сале приступили к строительству нового многоквартирного дома, пятиэтажку возведут на улице Тарасова. Все 72 квартиры будут предназначены для переселения жителей из аварийного фонда.

Сейчас подрядчик ведет подготовительные работы и завозит стройматериалы. Инспекторы государственного строительного надзора ЯНАО составляют программу выездных проверок, которые пройдут на всех этапах возведения объекта.

Новостройка будет расположена в районе с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности находятся парк «Здоровье», школа, профессиональный колледж и магазины, что создает комфортные условия для жизни. Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Сейчас в Тарко-Сале в стадии строительства девять многоквартирных домов на 160 квартир. Общая площадь многоэтажек – 12 тысяч квадратных метров.

В прошлом году в городе завершено строительство микрорайона комплексной застройки – Южного. Его площадь составила более 40 тысяч квадратных метров. Шесть пятиэтажных домов почти на 900 квартир предназначены для переселения людей из аварийных домов. Микрорайон уже заселен более, чем наполовину. Также здесь возводятся школа на 550 мест и детский сад на 240. Новые образовательные организации создадут комфортные условия для семей с детьми.

Всего под надзором службы Госстройнадзора ЯНАО находится 148 многоквартирных жилых домов. Ведомство контролирует строительство всех многоквартирных домов в регионе, за исключением индивидуального жилищного строительства и домов блокированной застройки.

Строительство современного, комфортного и безопасного жилья позволяет решать задачу по ликвидации аварийного жилфонда. За последние шесть лет из аварийных домов расселили более 50 тысяч ямальцев.

Сейчас в ЯНАО ведётся строительство 258 многоквартирных домов общей площадью порядка 900 тысяч квадратных метров, напомни в пресс-службе администрации округа.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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