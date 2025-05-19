Ледоход приближается к Салехарду

Ледоход на Оби за сутки прошел 14 километров, его голова находится ниже по течению протоки Чепурас. До Салехарда осталось 74 километра. Об этом сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО. Согласно наблюдениям, хвост ледохода находится ниже по течению, у острова Мелексим. Динамика за сутки – 14 км.

На Малой Оби ситуация развивается быстрее: здесь скорость движения льда достигла 29 километров в сутки, а фронт ледохода находится ниже села Шурышкары. На реке Сыня лед сместился на четыре километра – теперь голова ледохода расположена ниже села Ямгорт.

На реке Таз ледяной покров начал движение в районе села Ратта. Специалисты продолжают мониторить ситуацию, чтобы минимизировать возможные риски для населенных пунктов и инфраструктуры.

Салехард, Елена Васильева

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