Власти Ямала запретят вывешивать провода и розетки для подогрева машин

Власти Ямала подготовили несколько новых запретов, которые касаются вешнего вида домов, прилегающей к домам территории и ларьков.

Чиновники в том числе планируют запретить размещение электропроводов и розеток на фасадах домов и столбиках для подогрева машин. Пока такой запрет не будет касаться жилых домов. Новые правила внесут в региональный кодекс об административных нарушениях. «Это позволит привести к единообразию внешний облик городов и посёлков Ямала и повысить уровень безопасности», – говорится в комментариях к законопроекту на официальном сайте правительства.

Региональный кодекс будет дополнен статьёй 3.13. «Размещение электрических проводов, кабелей, розеток на фасадах зданий, строений, сооружений, а также за пределами фасадов зданий, строений, сооружений, установка столбиков для крепления электрических проводов, кабелей, розеток, крепление электрических проводов, кабелей, розеток к элементам благоустройства, в том числе с целью подогрева транспортных средств».

В этой статье будет оговорено, что запрет на размещение проводов должен быть прописан в правилах благоустройства муниципального образования.

За нарушение будет предусмотрен штраф: от 1 до 3 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 до 25 тыс. рублей; на юрлиц – от 25 до 50 тыс. рублей.

Планируется ввести и другие запреты.

В том числе запрет на изменение фасадов домов. Здесь тоже планируется сделать исключение для жилых домов.

Кроме того, планируется ввести штрафы для собственников торговых и административных зданий, которые не убирают прилегающую территорию. Поправки дополнят статью 3.11. (Нарушение установленных правилами благоустройства территории муниципального образования в автономном округе требований к содержанию территорий общего пользования).

Установят также штрафы за размещение ларьков с нарушением схемы размещения НТО (нестационарных торговых объектов). Граждане заплатят штраф от 3,5 до 5 тыс. рублей, должностные лица – от 5 до 20 тыс. рублей юрлица – от 20 до 50 тыс. рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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