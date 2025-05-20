Попойка со знакомым закончилась для ямальца пятью ножевыми ранениями

На Ямале поход в гости с последующим употреблением спиртного закончился поножовщиной.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 16 мая 2025 года в ночное время в селе Антипаюта 54-летний подозреваемый распивал спиртное со своим знакомым. В ходе ссоры, возникшей из личной неприязни, фигурант нанес потерпевшему 5 ударов ножом по разным частям тела. Однако убить собутыльника обвиняемому не удалось – их разняли третьи лица, пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь.

Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Следователи СК России намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Салехард, Елена Васильева

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