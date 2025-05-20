Ямалец зарегистрировал несколько граждан Азребайджана в доме без воды и света

Прокуратура Салехарда поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя.

Он признан виновным по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Установлено, что мужчина фиктивно зарегистрировал граждан республики Азербайджан в частном доме, в котором отсутствовали коммуникации (водоснабжение, газопровод, свет).

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание виде лишения свободы, которое заменил принудительными работами на 6 месяцев с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

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