Ямалец получил 500 тысяч за сломанный на работе позвоночник

Прокуратура Ноябрьска провела проверку по обращению работника ООО «Югра-АвтоТрансСервис и К» о нарушении его трудовых прав.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного округа по ЯНАО, в ходе проверки было установлено, что на предприятии не был установлен контроль за ходом работ, в связи с чем работник получил травму позвоночника.

В этой связи прокурор города направил иск в суд о взыскании в пользу пострадавшего компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Судом требования прокурора были полностью удовлетворены.

Салехард, Елена Васильева

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