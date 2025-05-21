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Среда, 21 мая 2025, 09:31 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале четыре человека застряли на лодке и снегоходе в тонком весеннем льду

Фото: Ямалспас

На Ямале спасателям пришлось вызволять из ледяного плена четырех человек, в том числе двоих детей.

Как сообщает ЕДДС округа, вечером 20 мая в 21:48 по телефону 112 поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что в районе третьего озера Ярсалинский сор во льду застряла моторная лодка с тремя пассажирами на борту, в их числе были двое детей. На помощь застрявшим на снегоходе из села Яр-Сале выехал на помощь местный житель. Он тоже застрял во льду.

Сотрудники «Ямалспаса» выехали на вызов и спасли всех четверых ямальцев, в медпомощи никто из них не нуждался, поэтому ямальчан доставили в Яр-Сале.

Салехард, Елена Васильева

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