Пьяный ямалец ударил полицейского и получил за это 1,9 года колонии

1 год и 9 месяцев проведет в колонии ямалец, который ударил полицейского. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел в Ноябрьске. Старший участковый уполномоченный полиции в декабре 2024 года получил сигнал о неадекватном поведении одного из жильцов многоквартирного дома Ноябрьска. По прибытии сотрудника полиции на место происшествия подсудимый начал проявлять агрессию, оскорбил и ударил кулаком в грудь представителя власти.

За совершенные преступления суд назначил виновному наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с назначенным наказанием ввиду его суровости, осужденный подал апелляционную жалобу, однако суд Ямало-Ненецкого автономного округа с учетом позиции прокурора оставил обвинительный приговор суда и назначенное наказание без изменения.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube