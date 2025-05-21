Бизнесмен спрятал от налоговой службы 33 миллиона рублей

В Тарко-Сале глава коммерческой фирмы попытался спрятать деньги от налоговой службы. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, руководитель общества с ограниченной ответственностью, достоверно зная о наличии у организации задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по уплате налогов, на общую сумму свыше 33 млн. рублей. Данное преступление было обнаружено, возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев обстоятельства, назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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