Артюхов и Чернышенко обсудили спорт и туризм на Ямале

Рабочую встречу, посвященную развитию спорта и туризма на Ямале, а также другим актуальным вопросам, провели глава региона Дмитрий Артюхов и вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«По поручению Президента Владимира Путина к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься физической культурой и спортом. На Ямале этому направлению уделяется особое внимание. В регионе активно строятся спортивные объекты, проводятся соревнования всероссийского уровня и создаются комфортные условия для занятий физкультурой», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Согласно статистике, на Ямале на сегодняшний день регулярные занятия спортом охватывают около 300 тысяч человек в возрасте от 3 до 80 лет. За последние пять лет в округе построен 61 спортивный объект, введен в эксплуатацию мини-спорткомплекс для сноубордистов в Надыме, продолжается строительство мини-футбольной арены в Новом Уренгое. В окружной столице возводится крупнейший в регионе спортивный комплекс – «Ямал-Арена».

Зампред правительства России добавил, что Ямал укрепляет свои позиции как всероссийская спортивная площадка, принимая крупные соревнования, такие как Всероссийские Арктические игры, Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», Всероссийские соревнования по фиджитал спорту и первенство России по муайтай.

Одним из вопросов стало развитие волейбола на снегу: восемь лет назад он стал официальной спортивной дисциплиной в России. Губернатор Ямала предложил установить федеральный стандарт спортивной подготовки для этого вида спорта, а также отметил важность создания национальной сборной и организации в России соревнований международного масштаба.

Дмитрий Артюхов и Дмитрий Чернышенко обсудили создание международной арктической научной станции «Снежинка» на Полярном Урале.

«Арктика – это стратегический регион России, и развитие науки – залог нашего будущего. Вместе с правительством РФ, ведущими российскими вузами и научным сообществом нам удастся выполнить поручение Президента России. Уверен, что такие проекты – наши возможности для фундаментальных научных открытий, которые обеспечат устойчивое развитие всей Арктической зоны», – сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Как отметил зампред правительства, Ямал активно участвует в новом нацпроекте «Молодежь и дети» и является лидером рейтингов Росмолодежи по формированию молодежной политики и созданию пространств для молодых.

В прошлом году из 85 объектов для молодежи обновлена треть центров, в том числе в отдаленных селах. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Регион для молодых» и региональным целевым грантам. Школьники и студенты активно вовлекаются в «Движение Первых».

На Ямале действуют девять колледжей. В последние годы обновили пять зданий, реновация еще двух проходит сейчас. Для колледжей проектируются новые общежития.

Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» работает кластер «Ямальский туризм», который ориентирован на подготовку кадров для создаваемого туристического кластера «Рай-Из». В этом году регион получил поддержку на создание нового кластера в 2026 году – «Кадры для ТЭК и сервиса ТЭКа».

Особое внимание уделяется развитию олимпиадного движения: по итогам Всероссийской олимпиады школьников 2025 года Ямал занял пятое место в рейтинге субъектов РФ.

Вице-премьер подчеркнул, что Ямал вошел в тройку лидеров по приросту туристического потока среди арктических регионов по итогам 2024 года.

Кроме того, в рамках реализации стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года в ЯНАО планируется создание горнолыжного комплекса «Рай-Из». Проект предполагает строительство двух гостиниц и горнолыжного комплекса. Ожидается, что его будут посещать свыше 450 тысяч человек в год.

Москва, Елена Васильева

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