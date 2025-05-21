В перинатальные центры Ямала поступит новое реанимационное оборудование для выхаживания недоношенных детей

В перинатальные центры Ямала поступит новое реанимационное оборудование: более 270 единиц техники будет закуплено в Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск. Это позволит улучшить оказание медпомощи новорожденным и женщинам в тяжелых состояниях, в том числе при угрозе ранних и преждевременных родов.

В числе нового оборудования – переносные аппараты ультразвуковой диагностики, кувезы закрытого типа для выхаживания недоношенных детей, ЭКГ с неонатальными электродами, дефибрилляторы, фетальные мониторы для оценки плода, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе правительства ЯНАО.

Также ожидается поставка десяти аппаратов ИВЛ для будущих мам и новорожденных. Приборы не только стационарные, но и портативные. Так, аппараты искусственной вентиляции легких можно взять с собой на борт санавиации и оказывать помощь малышам с дыхательной недостаточностью до госпитализации. Обновлению подлежит и медицинская мебель – многофункциональные кровати и реанимационные столы.

Всего с начала года медики спасли порядка ста малышей, появившихся на свет на сроке до 30 недель.

Напомним, что на Ямале сегодня работают три перинатальных центра, где выхаживают недоношенных малышей, в том числе, родившихся с экстремально низкой массой тела, – в Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске. Помощь в них получают жители городов и близлежащих населенных пунктов согласно плану маршрутизации. В отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных установлены камеры видеонаблюдения, чтобы родители могли наблюдать за детьми, находящимися на лечении.

С прошлого года на Ямале также идет выдача сертификатов на покупку мобильных мониторов дыхания для недоношенных детей. Они позволяют контролировать состояние младенцев во сне, и предназначены для профилактики внезапной остановки дыхания. Электронный сертификат на покупку монитора выдается мамам малышей с массой тела при рождении до 1500 граммов. В 2024 году их было выдано 23. Приобрести специальный прибор с помощью сертификата можно на маркетплейсе «Озон».

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube