Ямальчанка в пылу ссоры ударила сожителя ножом в живот

Прокуратура Муравленко поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы.

Она признана виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что в марте 2025 года женщина в ходе конфликта с сожителем ударила его ножом в живот. Мужчине был нанесен тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном.

С учетом позиции государственного обвинителя судом виновной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

Муравленко, Елена Васильева

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