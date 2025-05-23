Иностранец купил на Ямале наркотики и получил 4 года колонии

Прокуратура Муравленко поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего иностранного жителя города.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ (покушение на приобретение наркотического средства в крупном размере без цели сбыта, а также приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере без цели сбыта).

Установлено, что в марте 2025 года мужчина дважды заказал наркотическое средство, одно из которых приобрел через тайник-закладку и хранил при себе, а второе намеревался забрать позднее, однако был задержан сотрудниками полиции.

Также установлено, что иностранец находился на территории Российской Федерации незаконно.

В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, рассказали «новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Муравленко, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube