Подросток нашел чужую банковскую карточку и потратил с нее деньги – теперь его обвиняют в краже

17-тений подросток на Ямале стал фигурантом уголовного дела о краже, Он нашел банковскую карту и потратил с нее чужие деньги.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 13 мая в поселке Уренгой Пуровского района подросток нашёл чужую банковскую карту. После этого 17-летний молодой человек посетил различные магазины посёлка и без разрешения владельца карты оплачивал свои покупки. В результате незаконных действий юноши собственнику банковской карты был причинен материальный ущерб.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, с несовершеннолетним подозреваемым проводятся следственные действия.

Пуровский, Елена Васильева

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