Детский сад заплатит 15 тысяч за падение ребенка

Прокуратура Шурышкарского района проверила соблюдение требований законодательства об образовании в МБДОУ «Детский сад «Буратино».
Установлено, что в этом детском саду ребенок упал на прогулке и получил телесные повреждения.
В этой связи прокуратурой района в адрес руководства детского сада было внесено представление, а также направлен иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка в размере 15 тысяч рублей.
Судом требования прокурора удовлетворены, исполнение судебного решения находится на контроле. Виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.
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