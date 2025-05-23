Паромная переправа Салехард – Лабытнанги начинает работу

23 мая в 18 часов по местному времени в начинает работу паромная переправа Салехард – Лабытнанги. Об этом сообщает Дептранс ЯНАО.
В ведомстве предупредили: информация о работе переправы будет публиковаться в тг-канаде Дептранса, также для удобства пассажиров запущен Telegram-бот «Переправа ЛБТ-СХД» – там всегда доступны свежие данные о статусе переправы.
Дополнительные вопросы можно задать по номеру телефона диспетчерской службы перевозчика: +7 (912) 420-40-46. Наблюдать за паромами можно в режиме онлайн.
Напомним, что переправа связывает Салехард и Лабытнанги в теплое время года, после того, как Обь освобождается ото льда.
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