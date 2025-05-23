В Приуралье начинается сезон летней речной навигации

В Приуральском районе начинается сезон летней речной навигации. Суда готовы на 90 процентов – осталось провести косметические работы, и 26 мая их спустят на воду, рассказал глава муниципалитета Иван Сакал. «Спуск на воду запланирован на понедельник, 26 мая. Продажа билетов стартует 1 июня на официальном сайте муниципального предприятия», – сообщает Сакал в своем telegram-канале.

Перевозить пассажиров будут КС-110 «Севастополь-4» – катер, который называют речным внедорожником с мужским характером, – и маневренный КС-162 «Нябияха», способный подходить даже к необорудованному берегу. Маршруты останутся такими же, как в прошлом году: Аксарка – Белоярск и Белоярск – Щучье, уточняет издание «красный север».

«Расписание без изменений: ежедневные рейсы на Белоярск и раз в неделю на Щучье», – уточнил глава Приуральского района. Точная дата начала навигации будет определена после обозначения фарватеров и установки на реке буев, добавил Сакал.

Салехард, Елена Васильева

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