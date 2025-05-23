Суд забрал скутер у любителя пьяной езды

У жителя Лабытнанги за пьяную езду отобрали скутер.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 36-летний мужчина в 2015 и 2016 годах уже привлекался к уголовной ответственности за совершение в состоянии опьянения преступлений, судимости по ним не были погашены. Не сделав для себя никаких выводов, в июне 2024 года мужчина вновь в состоянии опьянения управлял скутером, после чего был задержан сотрудниками ДПС.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы. Скутер марки «Holing Viking 50» был у обвиняемого конфискован в пользу государства.

Лабытанги, Елена Васильева

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