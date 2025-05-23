Юрий Трутнев о проблеме нехватки судов для Севморпути – дефицит есть, особенно грузовых

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев еще раз обозначил проблему дефицита судов, необходимых для развития Северного морского пути (СМП). Об этом он рассказал во время правительственного часа в Госдуме, посвященном вопросам развития Арктической зоны России.

«Есть проблема дефицита судов, особенно грузовых. Около 50 судов пока не обеспечены строительной мощностью. Эту задачу надо решать вместе с министерством промышленности», – отметил полпред.

Основой экономического развития Арктики Юрий Трутнев, как и прежде, назвал СМП. Он напомнил, что кабмин утвердил план развития Севморпути до 2035 года, в котором предусмотрено строительство 10 ледоколов, 14 морских портов и терминалов, 3 железнодорожных магистралей, 46 судов аварийно-спасательного флота, 4 аварийно-спасательных центров.

Добавим, что ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков отметил, потребность в торговых судах ледового класса для использования на маршрутах Северного морского пути измеряется сотнями. Также в ОСК сообщили в январе 2024 года, что перспективная потребность в гражданских судах до 2035 года оценивается в 589 штук.

Салехард, Елена Васильева

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