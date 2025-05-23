Аэропорт Салехарда ждет реконструкция в 2026 году

Аэропорт Салехарда в 2026 году ждет реконструкция, Вопросы подготовки проекта обсудили на встрече в Москве глава Минтранса Дмитрий Старовойт и губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Дмитрий Артюхов сообщил, что разработан мастер-план развития аэропорта, ведется проектирование. Работы по реконструкции планируется начать уже в 1 квартале следующего года. Модернизация аэропорта в окружной столице пройдет в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством округа и компанией «Новапорт холдинг». Будет построен новый аэровокзальный комплекс и реконструирован существующий. Общая площадь с учетом нового здания аэровокзала увеличится с 4,5 тысячи и составит не менее 13 тысяч квадратных метров. Пропускная способность вырастет в три раза – до 600 пассажиров в час. В планах также переустройство привокзальной площади и модернизация объектов аэродромной части.

Кроме того, Артюхов рассказал главе Минтранса о строительстве дороги от поселка Харп до горнолыжного курорта «Рай-Из». Сейчас подрядчик отсыпает земляное полотно будущей автодороги. Ее протяженность составит 19,5 километра. Проект автодороги включает 14 мостовых переходов, в том числе мост через реку Собь, водопропускные трубы, системы водоотведения и линии электропередач.

Строительство ведется на основании концессионного соглашения между правительством Ямала и ООО «Полярная магистраль» в рамках комплексного развития туристического кластера в регионе.

Горнолыжный курорт «Рай-Из», который создадут в рамках другого инвестпроекта, будет всесезонным. Ожидается, что на северо-востоке горного массива Рай-Из появятся горнолыжные трассы протяженностью не менее 12 километров, оснащенные подвесными канатными дорогами, новые гостиницы на 320 номеров, спа-комплекс, широкий спектр досуговых объектов. Горнолыжный курорт «Рай-Из» на Полярном Урале станет первым в России комплексным инвестиционным проектом в туристической сфере, который реализуется на условиях концессии.

В дальнейшем планируется строительство автодороги от горнолыжного курорта до будущей Международной арктической станции «Снежинка». Она позволит тестировать новые природосберегающие технологии в зоне полярного круга. Как отметил Президент России Владимир Путин в рамках форума «Арктика – территория диалога» международный коллектив ученых и исследователей будет отрабатывать зеленые технологии для Арктики, их применение в сфере жизнеобеспечения, телекоммуникаций, медицины и промышленности новых материалов.

Салехард, Елена Васильева

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