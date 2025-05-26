На Ямале подвели итоги праймериз «Единой России» – партийные выборы прошли без неожиданностей

На Ямале завершились праймериз «Единой России», как сообщает пресс-служба партийного отделения, в голосовании приняли участие почти 55 тысяч человек – они проголосовали за кандидатов в Законодательное Собрание ЯНАО, еще более 11 тысяч человек приняли участие в голосовании за кандидатов в Думу города Новый Уренгой.

По одномандатным округам победителями праймериз стали: Алексей Денисов (Салехард), Сергей Ямкин (Лабытнанги и Приуральский район), Андрей Кугаевский (Ямальский и Тазовский районы), Игорь Герелишин (Надым и Надымский район), Алексей Агеев (Новый Уренгой), Алексей Скурихин (Новый Уренгой), Максим Солодов (Ноябрьск), Николай Шестопалов (Ноябрьск), Тимур Сулейменов (Муравленко), Виктор Казарин (Губкинский), Евгений Евсеев (Пуровский и Красноселькупский районы).

По региональным группам лидируют: Вадим Кугаевский (Салехард), Марина Трескова (Лабытнанги и Приуральский район), Виктор Югай (Тазовский и Ямальский районы), Сергей Токарев (Надым и Надымский район), Полина Шумова (Новый Уренгой), Алексей Ситников (Новый Уренгой), Алла Умецкая (Ноябрьск), Владимир Пушкарев (Ноябрьск), Максим Заболотских (Муравленко), Ольга Пескова (Губкинский), Кирилл Трапезников (Пуровский и Красноселькупский районы).

Лидеры региональных групп теперь будут участвовать в выборах, чтоб передать свои мандаты следующим за ними по списку единороссам.

Салехард, Елена Васильева

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