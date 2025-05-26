225 ямальцев с начала 2025 года стали жертвами мошенничества

С начала года жертвами мобильного мошенничества стали 225 жителей Ямала. Причиненный ущерб составил 147,5 млн рублей. Граждане переводили мошенникам свои деньги под предлогом блокировки подозрительных транзакций, покупки товаров, инвестирования в финансовые инструменты.

В возрасте 50 лет и старше жертвами мошенничества стало 80 человек (35,6 %). Также 135 потерпевших являлись работниками различных организаций, 35 – пенсионерами, 9 – несовершеннолетними.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНО, в последнее время распространились случаи поступления несовершеннолетним звонков от сотрудников «силовых структур», которые похищают денежные средства

под предлогом пресечения спонсирования со счетов родителей противоправной деятельности ВСУ. Таким способом мошенники получили денежные средства в размере 4 млн рублей в Ноябрьске. По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Салехард, Елена Васильева

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